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Колби Ковингтон: "Разорву Нурмагомедова как куклу"


Боец MMA Колби Ковингтон отметил, что хочет выиграть титулы UFC в трех весовых категориях.

- Хочу завоевать три пояса. Сперва побью всех в полусреднем весе, затем перейду к средневесам и уничтожу Уиттакера, - приводит BJPenn слова Ковингтона. - После этого я опущусь в легкий вес за Хабибом.

Нурмагомедов не смог побить риэлтора, который узнал о поединке с ним за 20 часов до выхода в клетку. Это печально. Если он перейдет в полусредний дивизион, я разорву его как куклу.

В UFC 30-летний Ковингтон провел 14 боев, выиграв 13 из них и проиграв лишь раз.

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