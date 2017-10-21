Кирилл Сидельников: "В Bellator будут заинтересованы в реванше между Шлеменко и Мусаси"

Пятикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников считает, что Александр Шлеменко не должен был проигрывать Гегарду Мусаси. Судьи Bellator отдали победу голландцу.

– Александр как минимум не проиграл, – заявил Сидельников. – Считаю, Шлеменко заслужил победу. Не ожидал, такого скучного боя от Гегарда. Он же "ударник", но полез в борьбу. Александр действовал значительно ярче. В первом раунде соперники провели не так много ударов, а потом переместились в партер. Во втором было полное доминирование нашего бойца в стойке, хоть он и не так сильно попадал.

– Верите, что Штеменко получит реванш?

– Это минимум, чего нужно добиваться. Зрители, да и сама Bellator в этом будет заинтересована, потому что сегодняшнего боя все ожидали, а рематча будут ждать еще больше после такого исхода. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Поражение Мусаси от Шлеменко было невыгодно Bellator"