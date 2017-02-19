Кирилл Сидельников: "Не думаю, что Митрион испугался Емельяненко"

Пятикратный чемпион мира по боевому самбо и спарринг-партнер Федора Емельяненко Кирилл Сидельников выразил разочарование в связи с тем, что бой россиянина с Мэттом Митрионом был отменен из-за проблем со здоровьем американца. Также он выразил уверенность, что Емельяненко поступил правильно, что не стал искать Митриону замену.

– Хотел бы пожелать Мэтту Митриону здоровья, но, как и любой фанат Федора, я разочарован тем, что поединок не состоялся. Все долго ждали этого боя. Митрион тоже готовился к встрече с Емельяненко. И не один день. Обидно, что так получилось, – рассказал Сидельников. – Митрион был мотивирован перед встречей с Федором и, думаю, он бы не испугался. Уверен, именно состояние здоровья не позволило американцу выйти на ринг.

– Верите ли вы, что отложенный поединок все-таки состоится?

– Надеюсь, что после того, как американец поправит здоровье, они все-таки проведут этот бой. Если Митрион готовился, то он находится в хорошей форме, которая должна позволить ему выйти на ринг спустя несколько месяцев. Здесь нет ничего сложного. Нужно только подлечиться.

– А Емельяненко удастся сохранить кондиции к маю-июню? Ведь он сейчас находится на пике формы.

– Конечно, сложно в такой ситуации поддерживать себя в должной форме. Это стресс для организма и по любому у него будет идти спад после пика формы. Да и психологически это тоже непросто.

– Правильно ли сделал Емельяненко, что не стал искать замену Митриону?

– Федор профессионально подходит к своей работе. Для того, чтобы выйти с кем-то на ринг, нужно изучить соперника. Он должен был бы готовиться к другому оппоненту. Считаю, что Емельяненко правильно поступил. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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