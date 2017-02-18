Кирилл Сидельников: "На стороне Емельяненко колоссальный опыт"

Пятикратный чемпион мира по боевому самбо и спарринг-партнер Федора Емельяненко Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка легендарного спортсмена с Меттом Митрионом, который состоится сегодня.

– Я очень хочу, чтобы Федор одолел своего соперника, потому что он мой близкий товарищ, друг и наставник. Но это бой, и там все решает буквально один удар. Поэтому будем смотреть и переживать за то, как сложится поединок. Исход боя – пятьдесят на пятьдесят. Антропометрические данные за американцем, но у Федора колоссальный опыт таких боев. Это будет его преимуществом. Мне кажется, поединок будет длиться три раунда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)