Кирилл Сидельников: "На стороне Емельяненко колоссальный опыт"

Пятикратный чемпион мира по боевому самбо и спарринг-партнер Федора Емельяненко Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка легендарного спортсмена с Меттом Митрионом. Бой состоится сегодня.

– Какие у вас ожидания от предстоящего поединка?

– Я очень хочу, чтобы Федор одолел своего соперника, потому что он мой близкий товарищ, друг и наставник. Но это бой, и там все решает буквально один удар, поэтому будем смотреть и переживать за то, как сложится поединок.

– Букмекеры признают фаворитом боя Митриона. Согласны с этим?

– Я бы дал пятьдесят на пятьдесят. Антропометрические данные за американцем, но у Федора колоссальный опыт таких боев. Это будет его преимуществом. Мне кажется, поединок будет длиться три раунда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)