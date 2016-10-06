Кирилл Щекутьев: "Емельяненко и "Ахмат" должны выяснить отношения за столом переговоров"

Генеральный директор промоутерской компании "Патриот" Кирилл Щекутьев, выразил сожаление, что ситуация с детскими боями по правилам MMA, которые состоялись позавчера в Грозном, переросла в личный конфликт между компанией "Ахмат" и главой Союза ММА Федором Емельяненко. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уже пообещала разобраться в ситуации.

– Ситуация такая – два патриота страны выясняют отношения в интернете на руку либеральным силам, – сказал Щекутьев. – Я считаю, вместо этого они должны сесть за стол переговоров и договорится между собой. Здесь нет ни правых, ни неправых, у каждого своя достойная позиция. Клуб "Ахмат" заявляет, что развивает спорт в своем регионе, что само по себе очень хорошо, что я очень поддерживаю.

Федор Емельяненко тоже сделал корректное замечание, к которому следовало бы прислушаться. Что касается ограничений для детей в ММА, я не очень компетентен. Могу сказать про бокс. Здесь есть определенные правила для проведения детских поединков: защитные шлемы, более мягкие перчатки, укороченные раунды. (Сергей ФИШ)

Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?