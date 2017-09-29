Кевин Ли уверен, что легко победит Нурмагомедова

Кевин Ли заявил, что хочет провести бой с лидером рейтинга UFC Хабибом Нурмагомедовым. По словам бойца, этот поединок будет легким для него.

- Я хочу драться с Хабибом, потому что это будет простой бой, - цитирует MMA Fighting Ли. - Это хорошие деньги за легкую драку. Я вызываю его уже год, а он продолжает недооценивать меня.

Но я продолжу добиваться этого боя. Когда они сделают мне предложения, я скажу да. Это Хабиб - многие думают, что он номер один. Я хочу принять этот бой. Я хочу выйти и заткнуть его.