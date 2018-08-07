Кевин Ли: "Думаю, бой Нурмагомедов – Макгрегор не состоится"

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли считает, что бой между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и бывшим обладателем титула ирландцем Конором Макгрегором, запланированный на 6 октября, не состоится. 25-летний спортсмен отметил, что готов заменить россиянина, если тот откажется от участия в поединке.

– Думаю, этот бой не состоится из-за того, что кто-то из них снимется с боя, – цитирует MMA Talk Ли. – К примеру, у Нурмагомедова может найтись причина, чтобы отказаться. Если это случится, я готов заменить Хабиба.

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Титулы не имеют значения. Ради чего подерутся Нурмагомедов и Макгрегор