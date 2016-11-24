Камил Гаджиев: "В "Fight Nights" готовы дать Александру Емельяненко бой"

Президент российской промоутерской компании "Fight Nights" Камил Гаджиев подчеркнул, что готов рассмотреть возможность проведения боя Александра Емельяненко, если боец сам будет готов продолжать карьеру. Сегодня спортсмен вышел из колонии по УДО после почти полутора лет заключения за насильственные действия сексуального характера.

- Думаю, для зрителя бой Александра Емельяненко будет интересен, потому что он узнаваемый боец, - сказал Гаджиев. - А дальше все будет зависеть от желания самого Александра. Просто так делать ему бой за то, что он Александр Емемльяненко никто не будет. Но мы готовы это обсуждать. Пока что я не отношусь достаточно серьезно к его желанию выступать дальше. Для начала нужно убедиться видит ли он вообще себя в единоборствах. Это станет понятно довольно уже скоро. (Борис КРИВИН)

Александру Емельяненко назначены исправительные работы вместо срока в колонии