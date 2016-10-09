16:21 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Камил Гаджиев: "Российские турниры ММА пока не готовы к введению допинг-контроля"

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Генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что российские турниры по смешанным единоборствам (ММА) пока не готовы к введению допинг-контроля. Ранее стало известно, что промоушн ACB планирует ввести тесты на допинг с 2017 года.

– Пока российские турниры ММА объективно не готовы к этому, – приводит ТАСС слова Гаджиева. – Мы – не UFC и не проводим по 50 событий в год, чтобы устраивать шоу. Но мы не пропагандируем допинг, и бойцы – не дураки, они понимают, что спортсмены под допингом стареют раньше и уходят из спорта. В любом случае через год-два нужно вводить допинг-контроль.

Ранее несколько российских бойцов ММА, в том числе Руслан Магомедов и Ислам Махачев, были уличены в употреблении запрещенных препаратов. Махачев позднее был оправдан.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3689727

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