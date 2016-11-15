Камил Гаджиев: "Нурмагомедов победит Макгрегора болевым, если бой состоится"

Президент бойцовской организации Fight Nights Камил Гаджиев уверен в превосходстве Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором. По его словам, россиянин одержит победу над ирландцем, успешно проведя болевой прием.

- Хабиб выступил очень уверенно, в очередной раз показав, что он доминирует в дивизионе, - приводят "Известия" слова Гаджиева. - Он без проблем разобрался с Джонсоном. То, что первый раунд показался немного нервным, обусловлено тем, что это начало боя и в него всегда нужно втягиваться. С середины первого раунда не осталось никаких сомнений в том, кто хозяин в клетке. Очередная уверенная победа Хабиба!

Все говорят о возможном поединке с Макгрегором, но нужно понимать, что Конор - главный источник дохода для UFC на сегодня. Не думаю, что в ближайшее время появится спортсмен, который сможет приносить промоушену столько же денег, сколько Макгрегор. Но при этом я считаю, что Хабиб с коммерческой точки зрения - достаточно интересная и продаваемая фигура.

Он колоритный, эпатажный, отлично разговаривает на английском, его слова всегда подтверждаются делом, и у него за спиной огромная аудитория - 150 млн. россиян и болельщики из стран СНГ, которые очень сильно переживают за Хабиба. Если Нурмагомедов и Макгрегор все же встретятся в клетке, то победа будет за Хабибом - он выиграет болевым приемом.