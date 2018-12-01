Камил Гаджиев: "Хабиб не будет фаворитом в бою с Мейвезером по правилам бокса"

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову не стоит проводить бой с непобежденным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. По его мнению, россиянин не будет фаворитом в поединке с американцем.

– Я считаю, что Хабибу будет сложно подраться с Мейвезером по правилам бокса, – цитирует РИА Новости Гаджиева. – Хабиб в этом бою не будет фаворитом. И мне, как его персональному болельщику, не хотелось бы его поражения. А так как я не считаю его фаворитом в этом бою, то не горю желанием увидеть этот матч.

Но то, что из этого поединка будет создана большая история, это бесспорно.

Если Хабиб встретится с Конором в бою по правилам бокса, то Нурмагомедов выиграет. Поэтому ему в этом плане надо идти только вперед. Это будет хороший бой с хорошей историей. Хабиб возьмет вверх за счет функциональной подготовки, за счет тяжести ударов и психологического преимущества над Макгрегором.

Я считаю, что перспективы проведения боя в России очень слабые. Потому что все деньги сейчас находятся за рубежом, в основном в США. И если ты хочешь заработать, а в случае с Хабибом дело обстоит именно так, то драться надо там. И постепенно формировать соответствующую индустрию в России.