Камил Гаджиев: "Готовы организовать бой Александру Емельяненко"

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил мнение, что возвращение Александра Емельяненко в большой спорт находится под вопросом. Он не исключил, что боец сможет выступить под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что срок Емельяненко, который будет выпущен из колонии условно-досрочно, заменен на исправительные работы. Отмечается, что из зарплаты осужденного будет удерживаться 10 процентов в доход государства.

- Не уверен, что это нужно Александру, - передает пресс-служба компании слова Гаджиева. - Надо задать ему вопрос: с чем он связывает свое будущее? Надо отдавать себе отчет, что за время его отсутствия индустрия ММА не стояла на месте, и будет ли он готов выступать в качестве бойца? Это второй вопрос.

Третий вопрос в том, насколько зрителю интересно смотреть бои с его участием, готов ли зритель приходить и болеть за него? Если ответ на все эти вопросы положительный, то почему бы и нет? Мы могли бы организовать его бой в рамках турнира Fight Nights Global.

Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей. (Борис КРИВИН)