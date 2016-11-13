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Камил Гаджиев: "До чемпионского боя Нурмагомедову остался один шаг"

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Суббота. Нью-Йорк. Конор МАКГРЕГОР.Макгрегор и Нурмагомедов. Лепрекон и чемпион

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев уверен, что Хабиб Нурмагомедов близок к проведению чемпионского боя. По его словам, победа над американцем Майклом Джонсоном приблизила россиянина к титульному поединку.

- Между тем, достоин ли Нурмагомедов боя против Макгрегора, и состоится ли такой поединок – большая разница, - начал Гаджиев. - Особенно глядя на последние события в UFC. Нурмагомедов давно должен был провести чемпионский бой, но ему этой возможности не дают. Конечно, победа над Джонсоном приблизила его к возможности завоевать титул, но не удивлюсь, если бой опять не состоится.

Что касается претендентов, то помимо Хабиба есть только один кандидат - Тони Фергюсон. При этом оба более достойны чемпионского звания, нежели сам Макгрегор. В любом случае, до финального поединка нашему соотечественнику остался максимум один шаг - если UFC организует бой между ним и Фергюсоном. Хотя повторюсь, я хотел бы их видеть в чемпионском бое. (Сергей ФИШ)

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