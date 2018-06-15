Камил Гаджиев: "Бой Мальдонадо с Лебедевым заморожен"

Российский промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал возможный бой его подопечного, бразильского бойца смешанного стиля Фабио Мальдонадо с боксером Денисом Лебедевым.

- Проект заморожен, учитывая то, чем сейчас занимается Денис. Я не вижу, чтобы он боксировал. Он или закончил, или взял длительную паузу. Но этот бой точно был бы интересен - еще и потому что Мальдонадо - боксер. Его не надо боксу учить, как Конора. Вопрос в том, какой сейчас план у Дениса, он давно не дерется, по-моему, он не в форме, вернется он или нет - не знаю. Возможно, у него есть политические амбиции, - сказал Гаджиев. (Михаил ПОТАПОВ)