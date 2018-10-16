Как Хабиб въезжает на Украину. У Нурмагомедова есть проблемы

Алекс Нурмагомедов, дядя и один из самых близких людей Хабиба, дал откровенное интервью "СЭ". Он рассказал о том, что боец часто приезжает в Полтаву, где провел свои первые бои.

– Хабиб сейчас часто приезжает в Полтаву?

– Часто. На следующей неделе ждем его приезда. Я все-таки брат его отца и был одним из его спонсоров. Например, в 2008 году мы в Полтаве впервые организовали турнир "Лига чемпионов" среди профессионалов.

– Тот самый, где Хабиб провел свой первый бой в ММА?

– Да. Мы провели тогда этот турнир, а сейчас имена его участников мы слышим по телевизору. Тот же Шамиль Завуров там выступал, Хабиб, Рустам Хабилов, Алексей Олейник, Ислам Махачев. Тогда я говорил: "Посмотрите, какие мощные бойцы, какой потенциал, сохранить их надо!"

– Проблемы с въездом на Украину у Хабиба есть?

– Да. Всегда у него какие-то проблемы. Я ему высылаю приглашение. Сейчас для россиян заехать на Украину стало проблематично. (Евгений Петров)

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