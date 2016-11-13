Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Майклом Джонсоном

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Майклом Джонсоном на турнире UFC 205 в США. В комментарии к опубликованному видео выступления российского бойца глава республики отметил, что руководство UFC необоснованно отказывает Нурмагомедову в проведении титульного боя. По словам Кадырова, спорт должен быть справедливым.
Ассаламу алайкум! Это свершилось! Дорогой БРАТ Хабиб Нурмагомедов выиграл поединок у Майкла Джонсона. Он не оставил американцу ни единого шанса на победу. Хабиб практически избил соперника. Бой завершился досрочно! Хабиб применил болевой приём! Хабиб произнёс пламенную речь, в которой подверг резкой критике руководство UFC, которое необоснованно отказывает в титульном бое. В России 150 млн человек, в Ирландии 10 млн. Я хочу получить титульный бой, а вы отдаёте бой тому, кто ведёт себя в начале года как курица, сказал Хабиб. Он доказал, что является не только гениальным спортсменом, но и патриотом своей Родины. Давно известно, что UFC необоснованно отказывает в титульных боях Нурмагомедову и Майрбеку Тайсумову, хотя у них лучшие показатели. Майрбек выиграл 25 боёв из тридцати. Двадцать три боя он выиграл досрочно. Хабиб провёл 24 боя. И во всех одержал победу. Спорт должен быть справедливым! Поздравляем, Хабиб! Просто прелесть! #Кадыров #Нурмагомедов #Россия #Чечня #UFC205