Кадыров поздравил Хабиба Нургмагомедова с победой над Майклом Джонсоном

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Майклом Джоносоном на турнире UFC 205 в США. В комментарии к опубликованному видео выступления российского бойца глава Республики отметил, что руководство UFC необоснованно отказывает Нурмагомедову в проведении титульного боя. По словам Кадырова, спорт должен быть справедливым.