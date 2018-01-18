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Издевательский ролик Нурмагомедова о Макгрегоре за сутки набрал миллион просмотров

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Шуточный ролик о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре, размещенный Хабибом Нурмагомедовым в его Инстаграме, за сутки набрал более 1 миллиона просмотров. На видео раскрывается "причина" отказа ирландца от поединка с россиянином.

Ожидается, что 7 апреля Нурмагомедов поборется с американцем Тони Фергюсоном за вакантный титул.

Диалог между "президентом UFC Даной Уайтом" и "Конором Макгрегором":

- Конор, выскочи на минуту. Поговорить надо.
- Н-не выскочу.
- Че ты как пацан маленький?! Выскочи, поговорим!
- Не могу. Там... Матушка не пускает меня.
- Э, ты мужчина?! Один на один биться будешь? Вот с ним (указывает на Нурмагомедова. - Прим. "СЭ").
- С ним, что ли?
- Нет, я с ним долбиться не буду. Он же старше меня.

 

😂 #🦅vs🐓

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 17, 2018 at 2:18 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Apleks

кауказ обиделся на конора))

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