Издевательский ролик Нурмагомедова о Макгрегоре за сутки набрал миллион просмотров

Шуточный ролик о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре, размещенный Хабибом Нурмагомедовым в его Инстаграме, за сутки набрал более 1 миллиона просмотров. На видео раскрывается "причина" отказа ирландца от поединка с россиянином.

Ожидается, что 7 апреля Нурмагомедов поборется с американцем Тони Фергюсоном за вакантный титул.

Диалог между "президентом UFC Даной Уайтом" и "Конором Макгрегором":

- Конор, выскочи на минуту. Поговорить надо.

- Н-не выскочу.

- Че ты как пацан маленький?! Выскочи, поговорим!

- Не могу. Там... Матушка не пускает меня.

- Э, ты мужчина?! Один на один биться будешь? Вот с ним (указывает на Нурмагомедова. - Прим. "СЭ").

- С ним, что ли?

- Нет, я с ним долбиться не буду. Он же старше меня.