Иван Штырков проведет бой против Тьяго Сильвы

Определился следующий соперник Ивана Штыркова. Им стал экс-боец UFC Тьяго Сильва. Бой пройдет 15 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC5: Russian Cagefighting Championship.

Для Штыркова бой с Тьяго станет 16-м в карьере. Предыдущий поединок он провел в конце октября и одержал досрочную победу над бразильцем Фабио Мальдонадо. Сейчас Иван занимает шестую строчку в российском рейтинге тяжеловесов и 22-ю в мировом. Отметим, что Штырков выиграл в 14 поединках, а один бой был признан ничейным.

В активе Тьяго Сильвы 21 победа и семь поражений. Он провел 10 боев в UFC, после выступал на других турнирах, а в 2016 году подписал контракт с российской лигой ACB, где завоевал вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе. Предыдущий бой он провел на европейском турнире KSW в тяжелом дивизионе и одержал победу. (Михаил Потапов)