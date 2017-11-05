Иван Штырков: "Политика UFC к своим бойцам похожа на какое-то рабство"

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков отметил, что политика UFC по отношению к своим бойцам не является уважительной, а больше похоже на рабство. Штырков, который во всех 11 боях одержал победы, ранее получил предложение подписать контракт с UFC.

- Есть еще такое понятие, как политика промоушена, - цитирует Р-Спорт Штыркова. - Мне вот не очень нравится политика промоушена UFC по отношению к тем бойцам, которые там дерутся. Та политика, которую UFC диктует своим бойцам, больше похожа на какое-то рабство и не очень хорошее отношение.