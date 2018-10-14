Иван Штырков: "Емельяненко не меняется, он возьмет свое в финале Гран-при"

Боец смешанного стиля Иван Штырков, выступающий в лиге Russian Cagefighting Championship, считает, что Федор Емельяненко выиграет в финале гран-при Bellator у американца Райана Бейдера. В полуфинале Емельяненко нокаутировал в первом раунде Чейла Соннена.

– Ничего не меняется – его внутреннее спокойствие, отличный удар, хорошая борьба и уважение к сопернику делают Федора Емельяненко одним из самых ярких спортсменов в мире, – сказал Штырков. – Уверен, что он возьмет свое в финале, у него все для этого есть. Расстроен, что Саша Шлеменко проиграл. Сейчас в его карьере переломный момент, новый вызов. Но он показал высокий уровень мастерства, поэтому новое предложение всего лишь вопрос времени. (Михаил Потапов).