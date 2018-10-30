Источник: UFC работает над проведением боя между Хабибом и Сен-Пьером

UFC прорабатывает возможность проведения боя между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщил Твиттер MMA Team Dagestan.

– Бой Хабиб – Сен-Пьер в разработке. Это все, что известно на данный момент, – говорится в сообщении инсайдерского канала.

Напомним, что Нурмагомедов завоевал свой титул, победив Эла Яквинту. Затем он успешно его защитил в бою с Конором Макгрегором. А Сен-Пьер последний поединок провел в ноябре прошлого года, одолев Майкла Биспинга, что принесло ему титул в среднем весе. Он от него позднее вынужден был отказаться из-за проблем со здоровьем.