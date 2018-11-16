Источник: Гонтарев отнял чужой автомобиль и уехал развлекаться в клуб

Российский боец ММА Евгений Гонтарев ("Бизон"), который был задержан сотрудниками специального подразделения быстрого реагирования (СОБР), замешан в разбое, то есть в нападении в целях хищения чужого имущества, информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что боец и его друзья собирались купить автомобиль модели Hummer у жителя Челябинска. Но в итоге решили просто отнять машину у хозяина и отправились в клуб.

Гонтарев провел в MMA 10 поединков в которых одержал три победы, потерпел шесть поражений, и еще один бой завершился вничью. Последний поединок боец провел в мае текущего года, проиграв Макхачу Кхваджаеву по решению судей.