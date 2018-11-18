Источник: чемпион по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии

Чемпиона мира по рукопашному бою подозревают в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане. По данным источника, обстоятельства случившегося еще устанавливаются.

- В Махачкале минувшей ночью сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт находящихся там людей, - приводит "Интерфакс" слова представителя пресс-службы управления Росгвардии по республике. - В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение.

Также сообщается, что личность стрелявшего уже установлена, ведутся его поиски. По имеющейся информации, подозреваемым является чемпион мира по рукопашному бою.