Исмагулов встретится с Горджесом на турнире UFC в Сиднее

Стал известен соперник экс-чемпиона M-1 Global в легком весе Дамира Исмагулова на турнире UFC в Сиднее, который состоится 2 декабря. Ранее россиянин должен был встретиться с Джо Даффи, однако этот бой сорвался.Теперь соперником Исмагулова стал австралиец Алекс Горджес. Для обоих спорстменов этот бой станет первым в UFC.

– 2 декабря в Австралии дебютирую в UFC против местного непобеждённого бойца, это уже третий по счету соперник на которого я дал согласие. Будем биться, осталось совсем недолго. Алекс Горджес – непобежденный австралийский боец смешанных единоборств по прозвищу "Хитман". Представляет команду Australia Top Team. Чемпион промоушена UFN, – написал в Инстаграме Исмагулов.