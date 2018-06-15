Исмагулов уступил на весах Дамковскому накануне турнира M-1 Challenge 94

Россиянин Дамир Исмагулов уступил на весах претенденту на титул в легком весе белорусу Артему Дамковскому. Вес первого составил 70,0 кг, а второго – 70,2 кг. Супер-бой пройдет 15 июня в Оренбурге в рамках международного турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) M-1 Challenge 94.

Файткард турнира выглядит следующим образом:

до 70,3 кг – Раул Тутараули (Грузия), 70 кг – Роман Богатов (Россия), 70,3 кг;

до 84,5 кг – Валерий "Русский Молот" Мясников (Россия), 84,4 кг и Михаил Рагозин (Россия), 83,9 кг;

до 70,3 кг – Рубенилтон Перейра (Бразилия), 70,2 кг – Бактыбек Уулу Октом (Кыргызстан), 68,9 кг;

до 77,1 кг – Юхо Валамаа (Финляндия), 77 кг – Максим Грабович (Россия), 76,4 кг;

до 65,8 кг – Суксаван Хампасат (Франция), 65,7 кг – Гегам Варданян (Армения), 65,4 кг;

до 84 кг – Леонардоc Синис (Греция), 82,7 кг и Владимир Трусов (Россия), 83,8 кг;

до 56,7 кг – Димитар Костов (Болгария), 56,7 кг и Кирилл Фоменков (Россия), 56,7 кг;

до 54 кг (женщины) – Зейна Крантич (Босния и Герцеговина), 53,5 кг и Асия Клютова (Россия), 54 кг;

свыше 93 кг – Маркус Винициус Лопес (Бразилия), 124, 5 кг и Максим Якобюк (Новый Поток),113,2 кг;