Ислам Махачев: "Хочу подраться с Кевином Ли 7 апреля"

Российский боец Ислам Махачев после победы в бое с бразильцем Глейсоном Тибау на турнире UFC 220 отметил, что хочет сразиться с американцем Кевином Ли 7 апреля, когда состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

– Да, я хочу подраться с Кевином Ли 7 апреля. Надеюсь, мне дадут бой, потому что мне нужно расти, – цитирует ТАСС Махачева. – Что касается победы над Тибау, то я рад, что поединок завершился нокаутом. Однако расстроен из-за того, что Тибау – уважительный человек, он правильно вел себя до боя. Конечно, в его возрасте нокаут – это плохо