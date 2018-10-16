Инсайд из семьи Нурмагомедова: Хабибу интересен бой с Фергюсоном

Алекс Нурмагомедов, дядя и один из самых близких людей Хабиба, дал откровенное интервью "СЭ". Он заявил, что чемпиону UFC интересен поединок с Тони Фергюсоном.

– Какие планы у Хабиба были после боя с Макгрегором? Изменились ли они сейчас?

– Мы планировали, чтобы он провел поединок с Тони Фергюсоном. Рассчитывали провести этот бой в апреле-мае. А после этого боя планировали завершить спортивную карьеру Хабиба. Но после поединка с Конором несправедливо наказали нашего бойца Зубайру Тухугова, который должен был биться 27 октября (против Артема Лобова. – Прим. "СЭ"). Ведь именно Макгрегор начал этот конфликт, а мы всего лишь закончили. Я считаю, что конфликта не должно было быть. Хабиб должен был взять себя в руки. Я ни в коем случае не оправдываю его за то, что он через сетку перепрыгнул после боя. К возможному штрафу в 250 тысяч долларов Хабиб отнесся спокойно – все же гонорар за бой был намного больше. Но когда уволили Зубайру, он сказал, что отказывается от гонорара и уходит из UFC. Мы не исключаем, что такое может произойти на самом деле. Но если они сохранят Тухугова, то в апреле-мае мы будем драться с Фергюсоном. Нам был бы интересен этот бой. Фергюсон – неплохой боец.

– Кто сильнее: Фергюсон или Макгрегор?

– Если Фергюсон будет биться с Макгрегором, то Конор его побьет. Фергюсон ему удобен. Макгрегор – сильный боец, но для Хабиба он не был соперником. Ему нет разницы – хоть Фергюсон, хоть Конор. Он умеет подстраиваться под любого противника. (Евгений Петров)

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