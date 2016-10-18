Игорь Лебедев: "Моральная сторона детских боев в Грозном - на совести организаторов"

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев выразил мнение, что детские бои смешанного стиля, состоявшиеся в Грозном, прошли с нарушеними по спортивной части. В понедельник Министерство спорта РФ провело заседание рабочей группы и постановило, что детские бои прошли по неустановленным правилам.

4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам, в рамках которого выступили юные спортсмены, включая трех сыновей Рамзана Кадырова. Глава Союза ММА России Федор Емельяненко жестко высказался относительно боев, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей и главы Чечни Рамзана Кадырова. Позднее Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять Емельяненко. И все нелицеприятные сообщения в адрес Последнего Императора были удалены со страниц в социальной сети Instagram.

- Минспорта подходил к этому вопросу исключительно со спортивной точки зрения, - цитирует ТАСС Лебедева. - Мы сразу говорили, что с этой точки зрения были нарушены определенные правила. В частности, при проведении подобных соревнований необходимы определенные условия, в том числе защита, чего не было. Минспорта вынес решение, которое соответствует законодательству и нормативам.

Самый сок обсуждения этой темы заключался в моральной стороне вопроса. Как вообще дети подобного возраста дерутся, и это все приветствуется. Минспорта не мог это обсуждать, потому что моральная сторона вопроса останется на совести тех, кто организовывал бои, и тех, кто это обсуждал.