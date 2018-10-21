Игорь Дармешкин проведет бой с Эльдаром Оливейра

Россиянин Игорь Дармешкин проведет бой с голландцем Эльдаром Оливейра. Поединок в супер-тяжелой весовой категории пройдет 27 октября в Казани в рамках полуфинала чемпионата мира "Боев по правилам ТНА".

– Эльдар Оливейра Гарсиа – представитель знаменитой голландской школы кикбоксинга, боец с достаточно уникальной техникой. Кажется, что пробить его невозможно, – отметил спортивный директор "Лиги ТНА" Василий Флейшер. – Он спокойно выдерживает удары любой силы в корпус и по ногам, в свою очередь сокрушает соперников нокдаунами и нокаутами.

Оливейра выиграл у опытнейшего спортсмена из Латвии Константина Глухова, который превосходил его в габаритах и в физической подготовке. Дармешкин – великолепный кикбоксер, жаль, что пока пока не дотягивает до супер-тяжеловеса. У бойцов одинаковый рост, однако, голландец весит 120 кг, что на 23 кг тяжелее. Однако у Игоря есть свои плюсы – очень интересная техника и характер, умение вырывать победу, бить и терпеть. Все эти качества делают россиянина по настоящему серьезным оппонентом, достойным выхода в финал.