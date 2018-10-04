Ибрагимович ставит на Хабиба в бою с Конором

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" и большой поклонник смешанных единоборств Златан Ибрагимович сделал свой прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Поединок состоится 7 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

– Думаю, что Хабиб победит, – цитирует The Mirror Ибрагимовича. – Потому что если он тебя поймал, то не позволит тебе выиграть. Он заставляет соперников страдать в клетке. Он вынуждает сдаваться. Хабиб более спокойный парень, но я чувствую, что он опаснее. Я помню другого россиянина – Федора Емельяненко. Он тоже был хладнокровен, но в бою творил нечто.

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