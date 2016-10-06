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Хусейн Халиев: "Емельяненко должен был поддержать мальчишек, а не создавать себе дешевый PR"

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Рамзан КАДЫРОВ (слева) и Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?

Боец смешанного стиля Хусейн Халиев возмущен словами президента Союза ММА России Федора Емельяненко, который осудил поединок с участием детей на турнире в Грозном. По словам спортсмена, Емельяненко должен был поддержать мальчишек в стремлении к победе.

- Федор Емельяненко! Ваше возмущение по поводу показательных выступлений на турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat детей в возрасте до 12 лет вызывает негодование, - написал Халиев на своей странице в Instagram. - Бои с участием детей проходили под соответствующим присмотром как рефери, судей, так и непосредственно родителей участников турнира. Все прекрасно знают, какое отдельное внимание уделяет глава республики Герой России Рамзан Кадыров развитию именно детско-юношеского спорта в любом его направлении.

Вы человек, некогда стоящий у истоков формирования союза смешанных единоборств в России, должны были поддержать этих мальчишек в их стремлении к победе, а не создавать себе дешевый пиар. Ваше возвращение в октагон оказалось провальным. Вы ни как человек, ни как спортсмен не смогли признать свое поражение и лишь благодаря вашим прошлым заслугам "победу" присудили вам. Эти мальчишки - будущее смешанных единоборств мирового уровня.

Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?

 

Фёдор Емельяненко! Ваше возмущение по поводу показательных выступлений на турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat детей в возрасте до 12 лет, вызывает негодование. Бои с участием детей проходили под соответствующим присмотром как рефери, судей и непосредственно родителей участников турнира. Все прекрасно знают какое отдельное внимание уделяет Глава Республики Герой России Рамзан Кадыров развитию именно детско - юношеского спорта в любом его направлении. Вы человек, некогда стоящий у истоков формирования союза смешанных единоборств в России, должны были поддержать этих мальчишек в их стремлении к победе, а не создавать себе дешёвый пиар. Ваша возращение в октагон оказалось провальным. Вы никак человек, никак спортсмен не смогли признать своё поражение и лишь благодаря вашим прошлым заслугам "победу" присудили вам. Эти мальчишки будущее смешанных единоборств мирового уровня @union_mma_of_russia @vismuradov_95_ @kadyrov_95

Фото опубликовано Хусейн Халиев (@khusein.khaliev) Окт 5 2016 в 1:29 PDT

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КОММЕНТАРИИ (4)
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masterLehe

Дешёвый пиар из Чечни слишком дорого обходится для остальных россиян.

14:37

Gogy

Это тебе, дешевка, нужен PR, а Федора итак весь мир знает...

14:24

Andvaraforce

и ВСЕ припоминают бой с Мальдонадо. С прямыми личными оскорблениями.

14:08

Vlad.McState

и что неудивительно, все прикрываются Героем России.

13:41

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