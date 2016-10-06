Хусейн Халиев: "Емельяненко должен был поддержать мальчишек, а не создавать себе дешевый PR"

Боец смешанного стиля Хусейн Халиев возмущен словами президента Союза ММА России Федора Емельяненко, который осудил поединок с участием детей на турнире в Грозном. По словам спортсмена, Емельяненко должен был поддержать мальчишек в стремлении к победе.
- Федор Емельяненко! Ваше возмущение по поводу показательных выступлений на турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat детей в возрасте до 12 лет вызывает негодование, - написал Халиев на своей странице в Instagram. - Бои с участием детей проходили под соответствующим присмотром как рефери, судей, так и непосредственно родителей участников турнира. Все прекрасно знают, какое отдельное внимание уделяет глава республики Герой России Рамзан Кадыров развитию именно детско-юношеского спорта в любом его направлении.
Вы человек, некогда стоящий у истоков формирования союза смешанных единоборств в России, должны были поддержать этих мальчишек в их стремлении к победе, а не создавать себе дешевый пиар. Ваше возвращение в октагон оказалось провальным. Вы ни как человек, ни как спортсмен не смогли признать свое поражение и лишь благодаря вашим прошлым заслугам "победу" присудили вам. Эти мальчишки - будущее смешанных единоборств мирового уровня.
Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?
Фёдор Емельяненко! Ваше возмущение по поводу показательных выступлений на турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat детей в возрасте до 12 лет, вызывает негодование. Бои с участием детей проходили под соответствующим присмотром как рефери, судей и непосредственно родителей участников турнира. Все прекрасно знают какое отдельное внимание уделяет Глава Республики Герой России Рамзан Кадыров развитию именно детско - юношеского спорта в любом его направлении. Вы человек, некогда стоящий у истоков формирования союза смешанных единоборств в России, должны были поддержать этих мальчишек в их стремлении к победе, а не создавать себе дешёвый пиар. Ваша возращение в октагон оказалось провальным. Вы никак человек, никак спортсмен не смогли признать своё поражение и лишь благодаря вашим прошлым заслугам "победу" присудили вам. Эти мальчишки будущее смешанных единоборств мирового уровня @union_mma_of_russia @vismuradov_95_ @kadyrov_95
masterLehe
Дешёвый пиар из Чечни слишком дорого обходится для остальных россиян.
14:37
Gogy
Это тебе, дешевка, нужен PR, а Федора итак весь мир знает...
14:24
Andvaraforce
и ВСЕ припоминают бой с Мальдонадо. С прямыми личными оскорблениями.
14:08
Vlad.McState
и что неудивительно, все прикрываются Героем России.
13:41