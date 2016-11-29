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Хосе Альдо хочет провести бой-реванш с Конором Макгрегором

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Бразильский боец Хосе Альдо, лишившийся пояса чемпиона UFC в полулегком весе в декабре прошлого года, когда его на 13-й секунде боя нокаутировал Конор Макгрегор, хочет провести бой-реванш против ирландца. Напомним, в минувшие выходные ирландский боец был лишен чемпионского пояса в полулегком весе, так как у него есть пояс в легком весе, поэтому Альдо стал новым чемпионом UFC.

 - Это не моя вина, что Макгрегор трус, - цитирует The Guardian Альдо. - Он никогда не был чемпионом. Уверен, что я бы выиграл матч-реванш против него. Я знал, он откажется от своего пояса в полулегком весе. По-моему, я никогда не переставал быть чемпионом. Проиграл в том году из-за случайности. 

На данный момент я хочу в первую очередь просто защитить свой пояс в полулегком весе. Тогда я смогу начать подготовку к поединку с Макгрегором в легком весе.

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