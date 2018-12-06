Хороша ли книга Хабиба? С кем будет драться Макгрегор? Илья Андреев – о последних событиях в ММА

В 16.00 обозреватель "СЭ" Илья Андреев в прямом эфире на нашем сайте расскажет о том, что сейчас происходит в смешанных единоборствах, и на какие события в ММА нужно обратить внимание этой зимой.

– Книга Хабиба. Стоящая ли вещь?

– Хабиб когда-нибудь простит Конора?

– Хабиб сказал, что болельщикам его бой с Мейвезером был бы интереснее, чем поединок с Фергюсоном. Это блеф?

– Если не Фергюсон и не Мейвезер, то кто будет соперником Хабиба?

– Последняя информация о возможной дисквалификации Хабиба. Насколько суровым будет наказание?

– Конор Макгрегор. С кем он подерется в следующий раз? Говорят, противник уже известен...

– Это правда, что отец Конора проведет бой по правилам бокса?

– Кто победит – отец Хабиба или отец Конора?

– Наши тяжеловесы. Минаков, Харитонов, братья Емельяненко, Павлович, Олейник, Волков. Что их ждет в ближайшие месяцы?

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