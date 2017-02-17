Холм подала протест на результат титульного боя с де Рандами

Американка Холли Холм подала протест в Атлетическую комиссию Нью-Йорка на результат боя за пояс UFC против Жермейн де Рандами, утверждает Bloodyelbow.com. В поединке, состоявшемся 11 февраля, 32-летняя представительница Голландии одержала победу единогласным решением судей.

Во время боя рефери два раза не сумел развести соперниц после гонга, что позволило де Рандами нанести по Холм несколько ударов, но судьи не сняли с нее очки. Это не устраивает бывшую чемпионку, которая уверена, что в таком случае арбитры признали бы ничейный результат.