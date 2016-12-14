Холли Холм проведет титульный бой с Де Рандами в феврале

Американка Холли Холм проведет бой за титул чемпионки UFC в весе до 66 кг против Жермейн Де Рандами в феврале. Изначально планировалось участие в турнире с Кристианой Жустино, но она не успела подготовиться к бою.

Холм за свою карьеру провела 12 боев, одержав 10 побед (7 нокаутом). В ноябре она нанесла первое поражение соотечественнице Ронде Роузи, отправив ее в нокаут.

Де Рандами выиграла во всех 46 поединках в тайском боксе, после чего перешла в смешанные единоборства, где провела 9 боей (6 побед, из них 3 нокаутом).