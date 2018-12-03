Харитонов проведет поединок с Митрионом в феврале 2019 года

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов сообщил, что проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом. Бой состоится в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) 15 февраля.

В активе 38-летнего Харитонова, у которого контракт с Bellator, 28 побед (16 – нокаутом) и шесть поражений в ММА. 40-летний Митрион провел 19 боев, одержав 13 побед при шести поражениях.