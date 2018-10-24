Хабибу продлили дисквалификацию до декабря, но вернули половину гонорара за бой с Конором

Атлетическая комиссия штата Невада продлила дисквалификацию российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макргегора. Об этом сообщает MMAFigghting.

Сообщается, что отстранение обоих спортсменов продлено до завершения расследования, а именно до 10 декабря. Напомним, 7 октября в Лас-Вегасе. бойцы провели поединок за титул чемпиона UFC в легком весе. Победу одержал Нурмагомедов, а после боя в зале началась потасовка с участием спортсменов и их команд.

При этом комиссия решила выплатить Хабибу 50 процентов отобранного ранее у него гонорара в два миллиона долларов. Таким образом, ему выплатят миллион долларов.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может провести боксерский поединок с американцем Флойдом Мейвезером. При этом менеджер россиянина заявил, что тот готов вновь выйти на бой с Конором не менее чем за сто миллионов долларов.