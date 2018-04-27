20:59 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Хабибу подарили отпечаток руки Мохаммеда Али

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Хабиб НУРМАГОМЕДОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов посетил Мекку. Во время поездки он получил в подарок отпечаток руки легендарного боксера Мохаммеда Али.

"Спасибо братья за гостеприимство и за такой ценный подарок", - написал Нурмагомедов в Инстаграме.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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karlikf1

Чего с ним делать-то, с этим отпечатком, нафига он нужен?

21:07

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