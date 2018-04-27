Хабибу подарили отпечаток руки Мохаммеда Али

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов посетил Мекку. Во время поездки он получил в подарок отпечаток руки легендарного боксера Мохаммеда Али.
"Спасибо братья за гостеприимство и за такой ценный подарок", - написал Нурмагомедов в Инстаграме.
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов посетил Мекку. Во время поездки он получил в подарок отпечаток руки легендарного боксера Мохаммеда Али.
"Спасибо братья за гостеприимство и за такой ценный подарок", - написал Нурмагомедов в Инстаграме.
karlikf1
Чего с ним делать-то, с этим отпечатком, нафига он нужен?
21:07