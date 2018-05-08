Хабибу подарили автомобиль и земельный участок в Хасавюрте

Автомобиль Ladа Vesta и сертификат на земельный участок подарили бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову в дагестанском городе Хасавюрт. Подарки ему во время встречи с молодежью вручили глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов и борец Магомед Умаров.

- Яркий подвиг нашего дорого друга Хабиба - пояс чемпиона UFC, который он привез в нашу страну, в Дагестан. От имени всех наших болельщиков, общественности нашего района хочу сделать небольшой презент - автомобиль Ladа Vesta, - приводит ТАСС слова Савалова.