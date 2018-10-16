Хабиб - рэперу 50 Cent: "Никогда не говори плохо о моем брате"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов попросил известного рэпера 50 Cent не оскорблять его менеджера Али Абдель-Азиза. Ранее исполнитель в Инстаграме назвал представителя бойца UFC "дураком, который говорит о больших деньгах".

"Никогда не говори плохо о моем брате!" - написал Нурмагомедов в комментариях к посту 50 Cent.

Абдель-Азиз перед этим в интервью TMZ заявил, что Хабиб может рассмотреть предложение о переходе из UFC в Bellator не менее, чем за 50 миллионов долларов. 50 Cent предлагал 2 миллиона и обещал провести переговоры в Дагестане.