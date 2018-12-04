Хабиб разместил фото после прыжка в зал на команду Макгрегора. К чему бы это?

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил в своем Инстаграме фото прыжка в зал на команду Конора Макгрегора.

Напомним, Макгрегор досрочно победил Макгрегора и защитил чемпионский титул в Лас-Вегасе (США). После поединка в октагоне и за его пределами завязалась потасовка.

Решение о том, какое наказание получит спортсмен, примет Атлетическая комиссия штата Невада (США). В данный момент он временно отстранен от поединков. Сам Хабиб утверждал, что не будет присутствовать на заседании.