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Хабиб разместил фото после прыжка в зал на команду Макгрегора. К чему бы это?

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Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил в своем Инстаграме фото прыжка в зал на команду Конора Макгрегора.

Напомним, Макгрегор досрочно победил Макгрегора и защитил чемпионский титул в Лас-Вегасе (США). После поединка в октагоне и за его пределами завязалась потасовка.

Решение о том, какое наказание получит спортсмен, примет Атлетическая комиссия штата Невада (США). В данный момент он временно отстранен от поединков. Сам Хабиб утверждал, что не будет присутствовать на заседании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 4 Дек 2018 в 6:37 PST

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Хабиба нужно наказать за драку после боя с Конором?
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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bq-BIQDA7Y5/

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