21:31 | Единоборства / ММА — ММА

Хабиб рассказал о благотворительной миссии в Нигерии

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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме рассказал о благотворительной миссии, с которой он прибыл в Нигерию.

- Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтоб он мне дал возможность помочь нуждающимся в Африке, - написал спортсмен. - Я вернусь сюда примерно через 4 месяца, для открытия проектов, которые мы тут уже подметили.

30-летний российский спортсмен защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив ирландца Конора Макгрегора 6 октября 2018 года.

 

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BqK5HqIg5uM/

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