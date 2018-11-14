Хабиб рассказал о благотворительной миссии в Нигерии

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме рассказал о благотворительной миссии, с которой он прибыл в Нигерию.

- Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтоб он мне дал возможность помочь нуждающимся в Африке, - написал спортсмен. - Я вернусь сюда примерно через 4 месяца, для открытия проектов, которые мы тут уже подметили.

30-летний российский спортсмен защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив ирландца Конора Макгрегора 6 октября 2018 года.