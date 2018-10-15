Хабиб рассказал, как фанател за Анжи 17 лет назад

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который нанесет первый удар по мячу в матче 11-го тура российской премьер-лиги между "Анжи" и ЦСКА, рассказал о своем фанатском опыте за махачкалинский клуб.

- Помню в 2001 году я 2 раза обошёл стадион "Динамо", чтоб как-нибудь зайти на стадион, потому что не было денег на билет, а поболеть за "Анжи" очень хотел. В итоге я нашёл знакомого, его звали Газияв. Мы тренировались с ним вместе в одном зале вольной борьбы ШВСМ, он в старшей группе со сборниками, я - с молодыми. И он меня запустил без денег. Сидячих мест не было, смотрел 90 мин стоя, - написал Нурмагомедов в своем Инстаграме.

Встреча команд пройдет в пятницу, 19 октября, в Каспийске. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.