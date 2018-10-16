Хабиб принял Тактарова в Дагестане. Уникальное видео от Нурмагомедова

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим бойцом промоушна Олегом Тактаровым в Дагестане.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме пост, в котором пригласил Тактарова в гости в Дагестан. Тактаров сообщал, что 15 октября отправится из Ростова-на-Дону в Дагестан, чтобы посмотреть село, где вырос Хабиб.