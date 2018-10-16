14:07 | Единоборства / ММА — ММА

Хабиб принял Тактарова в Дагестане. Уникальное видео от Нурмагомедова

Обсудить
0

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим бойцом промоушна Олегом Тактаровым в Дагестане.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме пост, в котором пригласил Тактарова в гости в Дагестан. Тактаров сообщал, что 15 октября отправится из Ростова-на-Дону в Дагестан, чтобы посмотреть село, где вырос Хабиб.

 

Опрос

Кто должен стать следующим соперником Хабиба?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...