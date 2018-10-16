Хабиб принял Тактарова в Дагестане. Уникальное видео от Нурмагомедова

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим бойцом промоушна Олегом Тактаровым в Дагестане.
Ранее Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме пост, в котором пригласил Тактарова в гости в Дагестан. Тактаров сообщал, что 15 октября отправится из Ростова-на-Дону в Дагестан, чтобы посмотреть село, где вырос Хабиб.
Тактаров в Дагестане pic.twitter.com/gCuPgnLXuL– Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 16 октября 2018 г.
Олег Тактаров: "Абдулманап меня размял" pic.twitter.com/4DZ16miQ6w– Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 16 октября 2018 г.
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