Хабиб получит процент от платных трансляций боя с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит процент от продажи платных трансляций боя с Конором Макгрегором, сообщает ТАСС. Россиянин победил ирландца 7 октября в Лас-Вегасе, защитив свой титул.

Ранее сообщалось, что этот поединок стал рекордным по количеству проданых трансляций PPV. Общая сумма составила 2,4 миллиона долларов при том, что одна стоила 90 долларов.

После боя Атлетическая комиссия Невады заморозила гарантированый гонорар Нурмагомедова из-за драки, которую устроил россиянин. Позже Хабибу вернули 50 процентов суммы (1 миллион долларов). Оба бойцы были отстранены до 10 декабря.