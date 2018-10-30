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Хабиб обошел Тимати по числу подписчиков в Инстаграме. Впереди только Бузова

Поклонники вывели Хабиба на второе место в Инстаграме. Фото AFP
Поклонники вывели Хабиба на второе место в Инстаграме. Фото AFP
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место по количеству подписчиков в Инстаграме среди россиян. 30-летний спортсмен, на которого подписаны 12,98 миллионов человек, обошел известного исполнителя Тимати (12,97 миллионов).

Первое место по-прежнему занимает певица и телеведущая Ольга Бузова: в ее активе 13,98 миллионов подписчиков.

Популярность Нурмагомедова значительно выросла после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229. За сутки после этого боя на его Инстаграм подписались 4 миллиона человек.

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