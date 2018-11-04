Хабиб - о победе Кормье: "Каждый поединок - история. Ты заслуживаешь все, что у тебя есть"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу американца Даниеля Кормье над Дерриком Льюисом удушающим приемом во втором раунде поединка за титул чемпиона UFC в тяжелом весе (до 120 кг) .

Для Кормье это была первая защита титула в тяжелом весе. Он является первым бойцом, которому удалось защитить два пояса. Кроме тяжелого веса, американец обладает трофеем в полутяжелой категории.

- Очень рад за тебя, Даниэль. Каждый поединок - история. Ты заслуживаешь все, что у тебя есть. Мы гордимся таким капитаном как ты, - написал Нурмагомедов в своем Инстаграме.

Эта победа стала для Кормье 22-й в ММА при одном поражении.

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