Хабиб Нурмагомедов: "Землю дали, машину дали. Осталось переехать в Хасавюрт"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов во время встречи с болельщиками в Хасавюрте пошутил, что может переехать туда. Он привез чемпионский пояс UFC и получил в подарок земельный участок, а также автомобиль.

- Землю дали, машину дали, сейчас переехать осталось, - приводит ТАСС слова Хабиба. - Пару месяцев назад я говорил, что, как только выиграю, с поясом в первый раз приеду сюда. Это был договор 2014 года, когда друзья подарили серебряный пояс, изготовленный в Кубачи и похожий на настоящий пояс UFC. Его подарили для того, чтобы, если я выиграю настоящий, то первым делом приехал в Хасавюрт.